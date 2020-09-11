Damat ve geline poşetli tebrik

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak 1 saat yapılmasına izin verilen düğünde, takı töreni sırasında, Nermin Yücebaş, gelin Ebru Atsan’a sarılarak tebrik etmek istedi. Bu sırada Altan Yücebaş eşini koronavirüse karşı korumak için yanında getirdiği naylon poşeti eşinin başına geçirip daha sonra gelin ve damada sarılarak tebrik etmesini sağladı.

‘ÇOK MUTLU OLDUK’

Altan Yücebaş, kutlamanın ardından eşinin başına geçirdiği poşeti çıkardı. Poşetli ilginç korona önlemi, herkesi önce şaşırttı sonra güldürdü. Gelin ve damadın da akrabaları olduğunu ve onları çok sevdiği için sarılmak istediğini söyleyen Nermin Yücebaş, “Geline ve damada sarıldığım için mutlu olduk. İkisi de benim yeğenim, onlar da mutlu oldu. Fikir de hoşuma gidince yaptık, bir ilk olsun dedik. Herkes de çok mutlu oldu. Gayet güzel oldu” diye konuştu.