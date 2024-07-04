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Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı

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#Kırıkkale#Balışeyh#Polis
Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 05:32

Kırıkkale'de aile içi meseleden ötürü çıkan tartışmada kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakla yaralayan damat, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 182. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat H.D. ile kayınvalidesi İ.Y. ve kayınbabası M.Y. arasında aile içi meseleden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. bıçakla kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayarak evden kaçtı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan H.D., Balışeyh ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kırıkkale#Balışeyh#Polis

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