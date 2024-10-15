Damat dehşeti... Bıçakla evdekilere saldırdı: 2 ölü 2 yaralı

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Balıkesir Edremit’te, evde Murat Özer ve eşi Nezihe Nurçin Özer (45) arasında, önceki gün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Aralarında geçimsizlik olduğu öğrenilen çiftten Nezihe Nurçin Özer, tartışmanın ardından babasının evine gitti. Murat Özer, 19.30 sıralarında, barışmak amacıyla kayınpederi Ali Rıza Kaya’nın (90) evine gitti. Özer çifti konuşurken taraflar arasında bir kez daha tartışma çıktı. Nezihe Nurçin Özer’in evine dönmek istememesi ve ailenin de bu kararını desteklemesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma büyüdü. Mutfağa giden Murat Özer, bıçakla evde katliam yaptı. Özer’in saldırısı sonucunda eşi Nezihe Nurçin Özer, baldızı Gülçin Kaya (46), kayınvalidesi Sevim Kaya (77) ve kayınpederi Ali Rıza Kaya aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.

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YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Kaya Ailesi’nin evinden yükselen yardım çığlıkları üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kayınvalide Sevim Kaya da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNNET GETİRMİŞ

Elinde kesikler oluşan Ali Rıza Kaya ile hayati tehlikesi bulunan kızı Nezihe Nurçin Özer’in tedavisine devam ediliyor. Gözaltına alınan Murat Özer’in ilk ifadesinde, saldırıyı cinnet getirdiği için yaptığını söylediği öğrenildi. Kaya ailesinin komşusu Hikmet Sevim ise, “Çığlıkları duyduk koştuk. Ama müdahale edemedik” diye konuştu. Murat Özer, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.m Şevki MORALI / DHA