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Rüşan Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 12:27,Son Güncelleme:

Damat adayını öldüren üvey baba tutuklandı

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Damat adayını öldüren üvey baba tutuklandı
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Adana'da üvey kızı Büşra A. (15) ile nişan yüzüğünü atan Hüseyin Tunç'u (28) tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Halil Güven (34) ile yeğeni İbrahim Güven ve genç kızın öz ağabeyi M.E.A (16), yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan Hüseyin Tunç ile nişanlısı Büşra A. 18 Temmuz günü bir düğüne giderken genç kızın giydiği kıyafet nedeniyle tartıştı. Nişanlılar tartışmanın ardından ayrıldı.

Olay günü Tunç, sokakta yürürken eski nişanlısının üvey babası Halil Güven’in yeğeni İbrahim Güven’i dövdü. Bunun üzerine Halil Güven, Büşra A.’nın ağabeyi M.E.A. ile birlikte Tunç’un evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üvey baba Halil Güven ile M.E.A., yanlarında getirdikleri tüfeklerle Hüseyin Tunç’a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Tunç’un göğsüne isabet ederken olayla ilgisi olmayan bir kişi de yaralandı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Tunç, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Halil Güven ile yeğeni İbrahim G. ile kızın ağabeyi M.E.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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