×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Damadını 9 yerinden vurup öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Aile İçi Şiddet#Cinayet#Damadın Öldürülmesi
Damadını 9 yerinden vurup öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 04:59

AKSARAY'da Yılmaz Atak (59), yanında kalan kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i (37) tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Uğur Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı.

Damadını 9 yerinden vurup öldürdü

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz Atak, damadı Uğur Deniz'e tabancayla 9 el ateş etti. Deniz kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile İçi Şiddet#Cinayet#Damadın Öldürülmesi

BAKMADAN GEÇME!