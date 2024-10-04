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Damadından şikâyetçi oldu

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#Kaya Sabancı#Gizem Sabancı#Yılmaz Helvacıoğlu
Damadından şikâyetçi oldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

İŞİNSANI Kaya Sabancı’nın küçük kızı Gizem Sabancı ile Ankaralı işinsanı Yılmaz Helvacıoğlu’nun içmimar oğlu Koray Helvacıoğlu, 11 Eylül 2020 tarihinde Kaya Sabancı’nın Bodrum’daki evinde yapılan görkemli bir düğünle evlendi.

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Çiftin bu evliliğinden Şubat 2022 tarihinde bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre çiftin evliliği Koray Helvacıoğlu’nun eşi Gizem Sabancı’ya uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle çatırdamaya başladı. Gizem Sabancı, iki yıl önce boşanma davası açtı. Helvacıoğlu, eşi Gizem Sabancı ile boşanma davası devam ederken, bu defa kayınvalidesi Aynur Nezire Özderici ile adliyelik oldu. Damadının kendisini tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden Özderici, Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Koray Helvacıoğlu’nun uzaklaştırma kararını ihlal ederek tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğünü ileri süren Aynur Nazire Özderici, bu defa tazyik hapsi yatması için mahkemeye başvurdu. Koray Helvacıoğlu’nun ‘yaklaşmama kararı’na rağmen kayınvalidesinin karşısına çıktığının ve tehdit altında tuttuğunun anlatıldığı dilekçede, “Aynur Nazire Özderici evden çıkamaz hale gelmiştir. Müvekkil, Koray Helvacıoğlu’nun oturduğu eve gelerek itibarını zedeleyeceği ve aşırı alkol kullandığı için şiddet uygulayacağı endişesi ile yaşamaktadır. Bu sebeple müvekkilin güvenliğinin sağlanabilmesi için Koray Helvacıoğlu’nun ‘tazyik hapsi’ne hükmedilmesini talep ediyoruz” denildi.

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#Kaya Sabancı#Gizem Sabancı#Yılmaz Helvacıoğlu

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