‘Damadım torunumu kaçırdı’ iddiasına koruma talebi

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Şeyda Koca Kapıyoldaş’ın, ölmeden önce küçük kızının annesi Aynur Süngü’nün yanında kalmasını vasiyet ettiği belirtildi.

Çocuğun babasıyla birlikte kalırken psikolojik gelişiminde sorunlar ortaya çıktığını dava dilekçesinde belirten Aynur Süngü’nün avukatı, “Mahkeme, çocuğun geçici velayetinin anneanne Aynur Süngü’ye verilmesine ve çocuğun teslim edilmesine karar vermiştir. Ancak Kapıyoldaş, çocuğunu anneannesine teslim etmemiş ve onu kaçırmıştır” dedi.

Mahkeme, Ümit Kapıyoldaş’ın kayınvalidesine 1 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme, vekâletnamesi olmadığı gerekçesiyle anneannenin torunu hakkında istediği korunma talebini reddetti.