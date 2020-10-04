MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Damadım torunumu kaçırdı’ iddiasına koruma talebi
GeriGündem ‘Damadım torunumu kaçırdı’ iddiasına koruma talebi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.10.2020 - 07:00 |  Son Güncelleme:

‘Damadım torunumu kaçırdı’ iddiasına koruma talebi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Damadım torunumu kaçırdı’ iddiasına koruma talebi
Abone Olgoogle-news

Kanser nedeniyle iki yıl önce hayatını kaybeden Şeyda Koca Kapıyoldaş’ın annesi Aynur Süngü, 4.5 yaşındaki torununu kaçırdığını ve mahkeme kararına rağmen kendisine teslim etmediğini öne sürerek damadı Ümit Kapıyoldaş’tan korunma talebinde bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Şeyda Koca Kapıyoldaş’ın, ölmeden önce küçük kızının annesi Aynur Süngü’nün yanında kalmasını vasiyet ettiği belirtildi.

Çocuğun babasıyla birlikte kalırken psikolojik gelişiminde sorunlar ortaya çıktığını dava dilekçesinde belirten Aynur Süngü’nün avukatı, “Mahkeme, çocuğun geçici velayetinin anneanne Aynur Süngü’ye verilmesine ve çocuğun teslim edilmesine karar vermiştir. Ancak Kapıyoldaş, çocuğunu anneannesine teslim etmemiş ve onu kaçırmıştır” dedi.

Mahkeme, Ümit Kapıyoldaş’ın kayınvalidesine 1 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme, vekâletnamesi olmadığı gerekçesiyle anneannenin torunu hakkında istediği korunma talebini reddetti.

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle