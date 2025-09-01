Damada takı yerine 250 bin lira değerindeki horoz hediye edildi! Damat şaşkına döndü | 'Kümesimizin en kıymetlisi'

Haberin Devamı

Alaattin ile Gülay Karakullukçu çiftinin düğünlerinde damadın arkadaşlarından Burhan İnan, salonun oyun pistine bir çantayla geldi. Açılan çantanın içinden Hint horozu çıktı. Kendisine takı olarak hediye edilen horozu gören damadın ve düğüne gelenlerin şaşkınlık yaşadığı o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

‘Çilli' adlı horoz yetiştiren Burhan İnan, "Yakın arkadaşım olan damada dostluğumuzun simgesi olarak kümesimizin en kıymetlisi olan Hint horozunu hediye ettim" dedi. İnan, horozun fiyatının 250 bin TL olduğunu söyledi.