Gündem Haberleri

Damada takı yerine 250 bin lira değerindeki horoz hediye edildi! Damat şaşkına döndü | 'Kümesimizin en kıymetlisi'

Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 10:33

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir düğünde damada arkadaşı tarafından Hint horozu hediye edildi. Takı yerine aldığı sıra dışı hediye karşısında şaşkına dönen damat, ‘Çilli' adlı horozla birlikte oynayıp eğlendi.

Alaattin ile Gülay Karakullukçu çiftinin düğünlerinde damadın arkadaşlarından Burhan İnan, salonun oyun pistine bir çantayla geldi. Açılan çantanın içinden Hint horozu çıktı. Kendisine takı olarak hediye edilen horozu gören damadın ve düğüne gelenlerin şaşkınlık yaşadığı o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

DEĞERİ TAM 250 BİN TL

‘Çilli' adlı horoz yetiştiren Burhan İnan, "Yakın arkadaşım olan damada dostluğumuzun simgesi olarak kümesimizin en kıymetlisi olan Hint horozunu hediye ettim" dedi. İnan, horozun fiyatının 250 bin TL olduğunu söyledi.

Damat Alaattin Karakullukçu ise "Burhan abimiz en gözde horozunu bana hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

