Damada pompalı tüfek taktılar

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Merasim sunumunu yapan kişi de bu sırada, “Şeytan doldurmasın, güzel bir alkış alabilir miyiz?” dedi. Bunun üzerine salonda büyük alkış koptu. Damat ve arkadaşları pompalı tüfekle hatıra pozu çektirmekten de geri kalmadı. Gelinin suratının asıldığı kameralara yansıdı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından damat ve arkadaşına büyük tepki gösterildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri damat İbrahim Mendaşağu ile arkadaşı Onur İlkan Demirkol’u dün gözaltına aldı. Tüfeğe de el koyuldu. Poliste ifade veren iki arkadaş, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Mendaşağu ifadesinde, “Tüfeği eşim istemediği için takan arkadaşıma iade ettim” dedi. Damada pompalı tüfek takan Onur İlkan Demirkol, “Düğün salonuna gittik, arkadaşımıza pompalı tüfeği hediye ettik. Şaka olsun diye yaptık. Takı yerine hediye olarak takalım dedik. Damat da bir şey demedi. Teşekkür etti. Pişman değilim. Pişmanlık duymuyorum. Ceza kesildi. Tüfeğe el koyuldu. Bu olayın bu kadar konuşulmasını beklemiyorduk” ifadelerini kullandı. Tüfeği faturalı olarak satın aldığını söyleyen Onur İlkan Demirkol’a ise 944 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri ruhsatsız olduğu tespit edilen düğün salonuna da 3 bin 469 lira ceza kesti. Düğün salonu mühürlendi.