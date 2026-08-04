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Damada 'pişmanlık' temalı sürpriz: Düğünde arkadaşları hurda otomobil hediye etti

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#Düğün Sürprizi#Hurda Otomobil Hediyesi#Eğlenceli Düğün
Damada pişmanlık temalı sürpriz: Düğünde arkadaşları hurda otomobil hediye etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 16:17

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde dünyaevine giren öğretmen çift Onur Dağdibi ve Zehra Aydın'a, damadın arkadaşları tarafından unutulmaz bir düğün sürprizi yapıldı. Satın aldıkları hurda bir otomobili "evlilik" ve "pişmanlık" temalı mizahi pankartlarla süsleyen arkadaş grubu, maskeler takarak çekici üzerine yükledikleri aracı Nevşehir kent merkezindeki düğün konvoyunda gezdirdi.

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Gülşehir ilçesi Yeni Yaylacık Mahallesi’nde dünyaevine giren edebiyat öğretmeni Onur Dağdibi ile öğretmen Zehra Aydın’a, damadın arkadaşları sürpriz bir düğün hediyesi hazırladı.

Damada pişmanlık temalı sürpriz: Düğünde arkadaşları hurda otomobil hediye etti

Çifte unutulmaz bir anı bırakmak isteyen arkadaşları, hurda bir otomobili mizah içeren yazıların olduğu pankartlarla süsleyerek düğün hediyesi yaptı. Düğün öncesinde hazırlık yapan Yasin Hezenci, Şeref Ödemiş, Samet Oğuz ve Erol Demirkol hurdaya ayrılmış bir otomobili satın alıp aracın farklı yerlerini ‘evlilik’ ve ‘pişmanlık’ temalı yazılarla süsledi.

Damada pişmanlık temalı sürpriz: Düğünde arkadaşları hurda otomobil hediye etti

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Pankartlarda; 'Ben çekiciyle zorla gidiyorum, damat kendi ayaklarıyla tuzağa yürüyor', 'En büyük hasarı nikahta aldı', 'Kaportadaki göçük düzelir, sendeki çöküş ömür boyu' gibi esprili yazılar yer aldı. At kafası ve ayı maskesi giyen damadın arkadaşları, otomobili düğün evine getirip davetlilerle röportaj yaptı. Daha sonra çekiciye yüklenen araç, Nevşehir kent merkezinde düğün konvoyuyla birlikte gezdirildi.

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#Düğün Sürprizi#Hurda Otomobil Hediyesi#Eğlenceli Düğün

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