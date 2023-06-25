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Damada 6 milyon lira, geline 4 kilo altın takıldı

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#Van#Aşiret#Düğün
Damada 6 milyon lira, geline 4 kilo altın takıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 11:52

VAN'ın Başkale ilçesinde 2 gün 2 gece süren aşiret düğününe yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Masanın üzerine konulan paralar ise 10 kişi tarafından sayıldı.

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Van'ın en büyük aşiretlerinden olan Ertoşi Aşireti'ne mensup iş insanı Nevzat Durmaz, oğlu Adem Durmaz'ı aynı aşirete mensup ve iş insanı olan Talat Yağızer’in kızı Sozdar Yağızer ile evlendirdi.

Damada 6 milyon lira, geline 4 kilo altın takıldı

İlçe merkezinde yapılan kır düğününe aralarında İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya ile Türkiye'nin birçok kentinden yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Gelen davetliler için 100 koyun kesilip kavurma, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe, Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylardan sonra takı törenine geçildi.

Damada 6 milyon lira, geline 4 kilo altın takıldı

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Yaklaşık 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Bir masanın üzerine konulan paralar 10 kişi tarafından sayıldı ve bir bavula konularak taşındı.

Damadın babası iş insanı Nevzat Durmaz, düğünlerine yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını belirterek, "Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor.

Damada 6 milyon lira, geline 4 kilo altın takıldı

Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir.

Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

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#Van#Aşiret#Düğün

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