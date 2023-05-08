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Damada 5 milyon 300 bin lira, geline 15 kilo altın takıldı

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#Hakkari#Düğün#Takı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 09:22

Hakkari’deki Jirki aşireti liderinin oğlu için yapılan düğüne 10 bin kişi katılırken damada 5 milyon 300 bin TL, İranlı geline ise 15 kilo altın takıldı.

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Hakkari’de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı.

Damada 5 milyon 300 bin lira, geline 15 kilo altın takıldı

Damadın babası Necman Adıyaman ve sağdıç Abdulkadir Seyitoğlu, düğün törenlerine iştirak eden herkese teşekkür ederek, “Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen değerli konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Damada 5 milyon 300 bin lira, geline 15 kilo altın takıldı

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#Hakkari#Düğün#Takı

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