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Damada 4,2 milyon lira, geline 5 kilo altın

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#Düğün#Takı#VAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 16:20

Van’da Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş’un torunu, iş adamı Talat Ertuş’un oğlu Çetin Ertuş, görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

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Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş’un torunu, iş adamı Talat Ertuş’un oğlu Siyaset Bilimci Çetin Ertuş, iş adamı Muğdat Caner’in kızı Kader Caner ile dünya evine girdi. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 250 bin TL ile açılmayan 2 bin adet zarf, geline ise 5 kilo altın takıldı.
7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.

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#Düğün#Takı#VAN

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