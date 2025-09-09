Dam faciası... Anne ve 2 çocuğu hayatlarını kaybetti

Haberin Devamı

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi’nde çobanlık yapan Hamit Kara’ya ait toprak evin önceki gün akşam saatlerinde damı çöktü. 4 kişilik Kara ailesiyle 2 misafir, çöken damın enkazı altında kaldı. Çevredekiler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, enkazın altından çıkarılan anne ile 2 çocuğunun durumunun ağır olduğu belirlendi. Evde olan diğer 3 kişi ise olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Enkaz altından çıkarılan yaralılardan Dilara Kara ve çocukları Kerimhan (6) ile Sudenaz (11), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için araştırma başlatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

‘ELLERİMİZLE KAZDIK’

Mahalle sakinlerinden Melikhan Subaşı, çöken evin olduğu yere gittiğini belirterek, “İki kişi hemen kapının girişindeydi. Onlara müdahale ettik. Çıkarırken bilinçleri yerindeydi. Ardından diğerlerini aramaya başladık. Diğerlerinin üzerine toprak gelmişti. Onları çıkarmak için ellerimizle, küreklerle kazdık müdahale ettik. Çıkarırken arkadaşlarımızdan nabızlarını kontrol edenler oldu ve nabız alındığını bildirdiler. Sağlık ekipleri geldi sonra. Yaralıları hastaneye götürdüler” dedi.