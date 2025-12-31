‘Daltonlar’ın üç avukatına gözaltı kararı

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 07:00

​İstanbul’da liderliğini Barış Boyun’un yaptığı ‘Daltonlar’ suç örgütü davasının karar duruşmasında yaşanan arbede yargıya taşındı.

 22 Aralık’ta Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada sanıkların jandarmaya saldırdığı anları, izinsiz şekilde sesli ve görüntülü kayda aldığı tespit edilen İstanbul 1 No’lu Barosu’na kayıtlı üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

​Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. hakkında ‘görüntülerin kayda alınması’ ve ‘örgüte bilerek yardım etme’ suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheli avukatların konut ve bürolarında arama yapılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

