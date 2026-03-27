‘Daltonlar’ın çocuk ordusuna operasyon

Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 07:00

Türkiye genelinde, ‘Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüne ve örgütün sosyal medya yapılanmasına operasyon yapıldı. Çoğu 18 yaşından küçük olmak üzere 358 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nca, başta ‘Daltonlar’ suç örgütü olmak üzere sosyal medyadan suç örgütlerini övücü, tetikçi ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik Türkiye genelinde operasyon yaptı.

‘SUÇU NORMALLEŞTİRMEK İSTİYORLAR’

Daltonlar ve sosyal medya yapılanmasının hedef alındığı operasyonlar kapsamında 358 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğunluğunu ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Örgütsel faaliyetlerini yine sosyal medya paylaşımları aracılığıyla duyuran suç örgütü üyelerinin, paylaşımlarıyla suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ortaya çıktı. Suç örgütünün, sosyal medyaları bir araç olarak kullanarak, örgüte yeni eleman kazandırdıkları, tetikçi veya yeni tetikçi olacak kişilere bu şekilde ulaştıkları belirlendi.

Gözden KaçmasınSiyah şapkalı hacker çetesi çökertildi: Milyonlarca kişinin verilerini çalmışlar'Siyah şapkalı hacker' çetesi çökertildi: Milyonlarca kişinin verilerini çalmışlarHaberi görüntüle

Şüphelilere ait çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik çıktı. Aramalarda, 2 AK-47 tüfek ile 87 fişek, G1 piyade tüfeği ile 124 fişek, 39 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 30 av tüfeği, 4 bin 630 fişek ve 11 bin 143 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözden KaçmasınÖğretmenler velilerin ‘hizmetlisi’ mi... Paranı ben ödüyorum baskısıÖğretmenler velilerin ‘hizmetlisi’ mi... 'Paranı ben ödüyorum' baskısıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!