Daltonlardan gençlere ‘lüks hayat’ tuzağı

Kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik hazırlanan bin 676 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. Örgütün eylem çeşitlerine ve tetikçilik yöntemlerine de yer verilen iddianamede, 15-20 yaş aralığındaki gençlerin örgüte katılımının nasıl sağlandığı adım adım anlatıldı.

SOKAKLARIN HAKİMLERİ...

Çetenin kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek için sosyal medya platformları üzerinden günlük ve hatta saatlik düzenli olarak videolar paylaştıkları, gittikleri yer ve mekânlarda örgüt lideri Beratcan Gökdemir’e şarkılar atfederek, “İstanbul’un sefiri, sokakların hâkimi” gibi mottolar kullanarak kara propaganda yaptıkları ileri sürüldü. Bu sayede özellikle genç yaşta suça meyilli olan kitleyi etkileyerek örgüte katılım sağladıkları tespitlerine yer verildi.

PAHALI AKSESUARLAR

Örgütün, 15-20 yaşındaki gençlerin katılımını sağlamak için başvurduğu yöntemler ise şu şekilde özetlendi: “Örgüt, özellikle TikTok isimli sosyal paylaşım platformu başta olmak üzere sosyal medyada yüksek bir popülariteye erişmiştir. Sosyal medya platformlarında yurtdışında bulunan örgüt lideri ve yöneticileri başta olmak üzere lüks araç ve mekânlarda, pahalı marka giyim ve aksesuarlar ile silahlı paylaşımlar yaparak ilk aşamada genç nesil üzerinde yaşam tarzlarına ve örgüte yönelik bir hayranlık oluşturup takipçi kazanmaya çalışmaktadır.

SİTELERDE ‘ÖRGÜT EVİ’

İkinci aşamada, yurtdışındaki örgüt lideri ve yöneticileri sosyal medya üzerinden kendileri ile irtibata geçen örgüt sempatizanı gençler ile yazılı veya görüntülü görüşme sağladıktan sonra eylemsel kabiliyeti olduğuna kanaat getirdikleri kişilerin İstanbul’da bulunan daha kıdemli konumdaki örgüt üyeleri ile irtibatını sağlamakta, İstanbul’da bulunan bu örgüt üyeleri de şahısların yol giderlerini karşılayıp bu kişileri örgüt evlerine yerleştirmektedir. Örgüt evleri, ekseriyetle Esenyurt ve Bahçelievler gibi ilçelerde bulunan sitelerden Airbnb gibi mobil uygulamalar üzerinden, sabıkası bulunmayan örgüt üyeleri veya yakınları adına kiralanan dairelerden olup, örgüt evlerinde geçen birkaç günlük konaklamanın ardından örgüt lideri veya yöneticisinin doğrudan talimatı ile evdeki örgüt üyelerine silah, mühimmat, kar maskesi, balistik yelek, patlayıcı, motosiklet gibi suçta kullanılacak araçlar temin edilerek eyleme gönderilmektedir.





‘SADIK’ ADAMLARA ÖDÜL

Suç örgütünün, çaldığı lüks araçlar ve motosikletler ile ailevi olarak maddi durumu iyi olmayan ve aile hayatları düzgün olmayan kişilerden özellikle seçilen örgüt üyelerinin, lüks araçlar ile de örgüte olan bağlılıklarını ve sürekliliklerini, bu kişiler üzerinden de bu kişilerin kendileri gibi olan arkadaşlarını örgüte kazandırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır."

KAMİKAZE TETİKÇİLER

İddianamede yeni nesil suç örgütü denilebilecek bu grupların lideri ve yöneticilerinin, örgüte üye olan 15-20’li yaş aralığındaki gençlerin adeta ülke içerisinde “Kamikaze Dron"u gibi kullanıldığı, bu tetikçilerin hiçbir ayrım gözetmeden silahlı eylemleri gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Futbol takım taraftar grupları içerisinde yer edinerek kendi örgütleri adına yaptırmış oldukları atkıları tribünlerde açtırmak suretiyle örgütün adını tüm Türkiye’ye duyurmaya çalıştıkları iddia edildi.





EYLEM GRUPLARI

MOTORCU ATICI, JOKER

İddianamede örgütün eylem grupları ise şöyle tanımlandı: “Daltonlar silahlı suç örgütü, eylemlerinde genellikle motosikletli saldırı ekipleri kullansa da çalıntı veya ikiz plakalı araçları kullandıkları eylemleri de bulunmaktadır. Bu ekip içerisinde motosiklet kullanımı iyi olanlar ‘motorcu’, silah kullanıp saldırıyı gerçekleştirenler ‘atıcı’, herhangi bir sebeple ilk ekibin eylemi gerçekleştirememesi durumu için ikinci saldırı eylemini gerçekleştirecekler ‘joker’ olarak tanımlanmaktadır.”

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ

Daltonlar'ın liderliğini yurtdışında firari olan Beratcan Gökdemir yapıyor. Çete üyeleri, Gökdemir'e ithaf ettikleri şarkıları , 'İstanbul'un sefiri', 'Sokakların hâkimi' gibi ifadelerle sosyal medyada paylaşarak propaganda yürütüyor.

HUSUMET İDDİANAMEDE

Bir dönem birlikte çalışan ‘Daltonlar’ ile Barış Boyun suç örgütlerinin arasına ‘para ve silah’ girdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Gürcistan’da firari olan Barış Boyun, Türkiye’deki faaliyetlerinin devamını sağlaması için görevlendirdiği Daltonlar lideri Beratcan Gökdemir ile suçtan elde edilen para ve silahları eşit paylaşmayınca iki suç örgütü arasında husumet başladı.