‘Daltonlar’a operasyon: 157 şüpheli gözaltında

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İstanbul ve Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda, elebaşılığını yurtdışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu olan Berat Can Gökdemir’in yaptığı Barış Boyun ve ‘Daltonlar’ suç örgütü üyesi 157 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Boyun’un eşi Ece Boyun’un da olduğu öğrenildi.

SİLAHLARA EL KONDU

Yakalanan şüpheliler hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘tehdit’, ‘silah ticareti’, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ gibi suçlardan soruşturma başlatıldı.

‘KUYU-36’ operasyonları sonucunda suç örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda 40 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet otomatik tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 adet el bombası, 9 adet çelik yelek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yapılan operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.