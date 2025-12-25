‘Daltonlar’a ceza yağdı... 260 sanığa hapis

Haberin Devamı

DALTONLAR suç örgütünün, 142 mağdura yönelik eylemleri nedeniyle aralarında İtalya’da tutuklu bulunan örgüt lideri Barış Boyun ve suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 362 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonlarında İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

BARIŞ BOYUN’UN DOSYASI AYRILDI

Duruşmada görüşü sorulan savcı, önceki celselerde sundukları mütalaaları tekrar ettiğini belirterek, sanıkların ve suça sürüklenen çocukların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, 1050 sayfalık kararında, örgüt ileri Barış Boyun, örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir’in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yakalanmadıkları için dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Örgüt lideri Barış Boyun - Örgüt yöneticisi Beratcan Gökdemir

Mahkeme, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘suç işlemek amacı ile kurulan örgütü yönetme’, ‘olası kastla yaralama’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme’, ‘mala zarar verme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘nitelikli yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘6136 sayılı Yasaya muhalefet’ gibi suçlardan, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ’ı 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kez müebbet ve 701 yıl 9 ay hapis cezası çarptırdı. Aynı suçlardan örgüt yöneticilerinden Zafer Boyun’a da 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kez müebbet ve 681 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, 256 sanık hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, bu örgüte üye olmak’, ‘yaralama’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’, ‘yağma ve yağmaya teşebbüs’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçlarından 1 ila 700 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına hükmetti.

2 RAPÇİYE BERAAT, 2 RAPÇİYE CEZA

MAHKEME, dosyanın sanıklarından olan rap şarkıcıları ‘Heijan’ lakaplı Doğan Tarda ve ‘Muti’ lakaplı Muhammet Nedim Doğan’ın üzerlerine atılı suçlardan beraatine karar verdi. ‘CAC’ lakaplı Şahan Terzioğlu ile ‘BIG’ lakaplı Samet Işık ise ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından 4’er yıl 7’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 62 sanığın ise üzerlerine atılı suçlardan beraatine karar verdi. Hayatını kaybeden 2 sanığın dosyası ise düşürüldü.

Duruşmada, tutuklu bulunan 37 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine, 96 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca, tutuksuz olan 15 sanığın ise verilen hapis cezası miktarı dikkate alınarak tutuklanmasına hükmedildi.

KARAR AÇIKLANIRKEN ORTALIK KARIŞTI

MAHKEMENİN kararını okuduğu esnada, bir sanık kendisine verilen cezaya tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, bu kişinin salondan çıkarılması talimatını verdi. Birkaç jandarma personeli bu kişiyi salondan çıkardıkları sırada, jandarma ile sanık arasında arbede yaşandı. Daha sonra ise diğer sanıklar da duruma tepki gösterince bu defa tüm sanıklar ve jandarma personeli arasında büyük bir arbede yaşandı. Sanıklar, jandarma personeline sandalyelerle vurmaya başladı. Jandarma ise bir yandan cop kullanarak müdahalede bulunurken bir yandan da salona biber gazı sıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, pazartesi günü duruşma salonunda yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Meydana gelen olay üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır” denildi.