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ALMANYA’DA kamu özelinde yayın yapan ZDF kanalında çalışan bazı basın mensupları, 1.5 ay önce İstanbul’a gelerek yeni nesil suç örgütü Daltonlar çetesi üyeleriyle röportaj yaptı. Çete üyeleriyle yapılan röportajlardan oluşan 21 dakikalık belgesel, 23 Kasım 2026’da Alman kanalına ait televizyon ve sosyal medya platformlarında ‘Sınır tanımayan cinayet’ başlığı ile yayınlandı. Yayın sırasında ellerindeki bir saldırı tüfeğini tanıtan bir çete üyesi, “M468, çok var ağabey sayamayacağınız kadar var” dedi. Motosiklet kaskıyla röportaj yapan şüpheli, muhabirin “Nereden geliyor bunlar?” sorusunu ise “Onu söyleyemem ağabey” diye yanıtladı.

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ŞOVLARI 48 SAAT SÜREBİLDİ

O görüntülerin televizyon ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin Bahçelievler’de örgütün yönlendirdiği bir araç içinde çekildiğini tespit etti. Belgeselde suç örgütünün adeta reklamını yapan şüphelilerin aynı ilçede bulunan rezidanstaki bir hücre evinde saklandıklarını belirleyen polis ekipleri, çeteye dün şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda belgesel çeken çete üyelerinin de aralarında olduğu 9 şüpheli, görüntülerin yayınlamasının ardından 48 saat içinde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

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BELGESELİ BU KEZ EMNİYET ÇEKTİ

Emniyette yapılan sorgulamaya göre suç örgütünün silahlı saldırı eylemlerinde kullandığı 9 şüpheliden 2’sinin aynı çeteye yönelik operasyonda 1 sene önce yakalanıp cezaevine gönderildiği ve mahkeme sürecinin ardından tahliye edildiği öğrenildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin çeteye para kazandırmak için sanal bahis siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinde de bulundukları öne sürüldü. Bahçelievler’deki hücre evinde saklanan şüphelileri şafak operasyonuyla yakalayan polis ekipleri, ters kelepçeyle diz çöktürdükleri çete üyelerinin önündeki televizyonu açarak kendi çektikleri belgeseli izletti. Ekipler, daha sonra şüphelileri yine ters kelepçeyle gözaltına alarak emniyet götürdü. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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LİDERLERİ FİRARİ

Beratcan Gökdemir (Can Dalton) liderliğinde faaliyet gösteren, Türkiye ve Avrupa bağlantılı ‘yeni nesil’ organize suç örgütü olan Daltonlar, başlangıçta Barış Boyun suç örgütü bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Mart 2024’te Boyun’dan ayrılarak bağımsız hareket etmeye başlayan örgüt, kasten öldürme, silahlı saldırı, yağma/haraç, gasp, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla ilişkilendiriliyor. Sosyal medya propagandası, hücre evleri ve genç yaşta kişilerin eylemlerde kullanılması soruşturma dosyalarına yansıyan suçlamalar arasında. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan çete lideri Beratcan Gökdemir’in Rusya’da yakalanarak ev hapsine alındığı daha sonra serbest kaldığı iddia ediliyor. Gökdemir halen firari. Üst düzey isimlerden Sinan Memi (Polonya) ve Atakan Avcı (Bulgaristan) Şubat 2025’te yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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HÜCRE EVİNE ŞAFAK BASKINI

Daltonlar çetesinin 9 üyesi, İstanbul Bahçelievler’deki hücre evine yapılan şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.