Daltonlara baskın

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ‘Daltonlar’ diyen bir çeteyle ilgili bilgi aldı. Yapılan araştırmada, çetenin, İstanbul, Kastamonu, Muş, Tekirdağ ve Kırklareli şehirlerinde, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcısı adamlarıyla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, çete üyesi 59 kişi tespit edildi. 59 kişiden 8’inin cezaevinde olduğu belirlenirken, 51 kişinin yakalanması için dün sabah 06.00 sıralarında 5 ilde eşzamanlı ‘şafak’ operasyonu başlatıldı.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Hârekat Timleri’nin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü ve Ümraniye ilçelerindeki adresler basıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı 5 ildeki baskınlarda, aralarında çete elebaşı S.G., H.İ.K. ve E.Ö’nün de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 692 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 700 TL ele geçti. 6 kişi ise halen aranıyor.