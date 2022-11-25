'Daltonlar' yakalandı

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından İtalya’da yakalanarak tutuklanan suç örgütü lideri Barış Boyun’un liderliğini yaptığı çeteye tetikçilik yapan Daltonlar Çetesi üyesi 2 kişinin kimliğine ulaştı. Bu isimlerden F.Ç., geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Beşiktaş’ta aracı durdurularak yakalandı. Araçta, kalaşnikof ve ruhsatsız tabanca ele geçti. Ekipler aynı grup üyesi A.A.’nın da izini sürerek Bayrampaşa’da gizlendiği adresi belirledi. Bu adrese yapılan baskında A.A. yakalandı. Evde yapılan aramada, kalaşnikof, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda mermi ve 15 gram uyuşturucu ele geçti. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan A.A. ve F.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu.





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Daltonlar Çetesi’nin tetikçiliğini yaptığı Barış Boyun, Beyoğlu merkezli karıştığı çete faaliyetlerinin ardından Gürcistan’a kaçmış, Interpol tarafından yakalanmış ancak serbest kalmıştı. Daha sonra İtalya’da bir otele girdiği sırada yeniden Interpol tarafından yakalanarak tutuklanan Barış Boyun, Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’in öldürülmesinin de arasında bulunduğu bir dizi cinayeti azmettirmekten aranıyordu. Sırp Skaljari Çetesi elebaşı Jovan Vukotiç’in Şişli’de ailesinin yanında öldürülmesi olayında da Jovan Vukotiç’i öldüren Kavaka Çetesi üyeleriyle işbirliği yapmış, infaz için 1.5 milyon Euro aldığı belirlenmişti.