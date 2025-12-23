'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında jandarmaya saldırıya soruşturma

Haberin Devamı

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince dün 363 sanığın yargılandığı 'Daltonlar suç örgütü davası'nın duruşması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kararın açıklandığı sırada, bir kısım sanıklar tarafından, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik fiziki saldırıda bulunuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesinde düzenlenen ‘Kamu Görevlisine Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "22.12.2025 tarihinde Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülmekte olan 363 sanıklı ve kamuoyunda 'Daltonlar Suç Örgütü Davası' olarak bilinen yargılamada, kararların açıklanması sırasında, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik olarak bir kısım sanıklar tarafından fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen olay üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 2025/154324 soruşturma numaralı dosya kapsamında; Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinde düzenlenen 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' ve 152. maddesinde düzenlenen 'Kamu Malına Zarar Verme' suçları yönünden derhâl adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.