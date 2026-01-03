'Daltonlar suç örgütü' davası duruşmasında ses ve görüntü kaydı iddiası: 1 avukat tutuklandı

Haberin Devamı

'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

1 AVUKAT TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı avukat T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.