×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Daltonlar suç örgütü' davası duruşmasında ses ve görüntü kaydı iddiası: 1 avukat tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Daltonlar Suç Örgütü#Avukat Tutuklama#Marmara Cezaevi
Daltonlar suç örgütü davası duruşmasında ses ve görüntü kaydı iddiası: 1 avukat tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 02:26

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen 'Daltonlar suç örgütü' davası duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunduğu, konuyla ilgili yapılan incelemede ise duruşma sırasında ses ve görüntü kaydı aldığı belirtilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan avukatlardan T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

 

'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

1 AVUKAT TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı avukat T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daltonlar Suç Örgütü#Avukat Tutuklama#Marmara Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!