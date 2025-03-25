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‘Daltonlar’ kaza yapınca yakalanmış

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#Daltonlar#Operasyon#KAZA
‘Daltonlar’ kaza yapınca yakalanmış
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bülten ile aranan Daltonlar suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo (Timocan), 20 Mart 2025’te Irak’ta yakalanıp MİT tarafından Türkiye’ye getirilmişti.

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Timo’nun teslim edilmesine misilleme yapmak isteyen çete üyeleri Ömer Ç. ve Sehat H., 21 Mart’ta akşam saatlerinde çalıntı motosiklet ile Şişli’deki Irak Başkonsolosluğu önüne geldi. Ömer Ç. ve Sehat H., Kalaşnikof marka uzun namlulu silahlarla konsolosluk binasına 9 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan olmadı.

EŞZAMANLI operasyon

Kuzey Marmara yolunda trafik kazası geçirerek yakalanan saldırganları gözaltına alan emniyet ekipleri, saldırıyı planlayan ve lojistik destek veren diğer çete üyelerine operasyon düzenledi. İstanbul Silivri ve İzmir’de belirlenen hücre evi adreslerine dün sabah saatlerinde eşzamanlı düzenlendi. Operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar, eylemlerde kullanılan çalıntı motosiklet ve çete üyelerine ait otomobiller ele geçirildi. Çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen ve bazıları 18 yaşından küçük olan “Daltonlar” suç örgütü üyesi toplam 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Daltonlar#Operasyon#KAZA

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