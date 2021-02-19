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Soner HASIRCIOĞLU - Buğra AKAY - İstanbul/DHA -
Haber Giriş: 19.02.2021 - 08:20 | Son Güncelleme:

'Daltonlar' adliyeye sevk edildi

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'Daltonlar' adliyeye sevk edildi
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'Daltonlar' olarak bilinen uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevkedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere, Kastamonu, Muş, Tekirdağ, Kırklareli'de "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti.

45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında "Daltonlar" diye bilinen örgüt üyeleri H.İ.K. ve E.Ö. ile örgüt lideri konumunda bulunan S.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 45 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu Daltonlar çetesinin lideri de dahil 45 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Daltonlar' çetesinin lideri de dahil 45 gözaltı
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