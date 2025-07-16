Dalış tekniğiyle şampiyon... LGS’de 500 tam puan yapan Ada

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Öğretmen anne-babanın kızı olan Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ada Olpak, LGS’ye hazırlanmaya 7’nci sınıfın sonlarında başladı, bir yandan da en büyük tutkusu serbest dalışla ilgileniyordu. Derslerden kalan zamanlarda serbest dalış milli takım sporcusu ve antrenör Serkan Toprak’la çalışıyordu. Toprak, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Milli antrenörle 9 ay antrenman yaptıktan sonra üzücü haberi alan Ada, cesaret ve azimle hem derslerine hem de dalış antrenmanlarına devam etti.

NABIZ DÜŞÜRME TEKNİĞİYLE

Bu antrenmanlar için hafta sonları Burhaniye’den 300 kilometre uzaktaki Tekirdağ’a gidip döndü. 16-20 Nisan 2025 Çanakkale Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası’nda 4 alanda Türkiye üçüncüsü olan Ada, LGS’de de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puana ulaştı. Son bir yılda denize daldığı kadar test kitaplarına da daldığını anlatan Ada, LGS’de gelen şampiyonluğunu düzenli çalışmanın yanı sıra sınavda sakin kalabilmeye ve serbest dalışta öğrendiği nabız düşürme tekniklerine borçlu olduğunu söyledi.

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YOLDA TEST ÇÖZDÜM

“Antrenmanlara giderken yolda bile sürekli ders çalıştım” diyen Ada, çözdüğü test kitaplarının boyunu aştığını anlattı:

“Antrenörüm Serkan Toprak hayatını kaybedince Tekirdağ Okyanus Sualtı Spor Kulübü’nde Sertan Aydın hocamla çalışmaya başladım. Hafta sonları Edremit’ten Tekirdağ’a dalışa gidiyorduk. Çok çalışmak kadar bence stres yönetimi de önemli. Sınav anında kaygıyı yönetemezseniz hata yapma ihtimaliniz artıyor. Ben serbest dalışın bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sporun en önemli unsuru sakin kalabilmek ve nabzı düşürmek. Aynı şekilde LGS’de başarının da en önemli püf noktası bu. Sakin kalabilen yapıyor.”

ROBERT KOLEJ’İ SEÇTİ

Ada, tercih döneminin ilk günü Robert Kolej’e kaydını yaptırdı.