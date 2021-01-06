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Gündem
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

Dalgınlığı fırsat bilip soygun yapmıştı! Flaş gelişme

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Dalgınlığı fırsat bilip soygun yapmıştı! Flaş gelişme
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda içerisinde 24 yüzük bulunan tablayı çalan 2 şüpheliden 1’i polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 29 Aralıkta Turgutlu Kuyumcular Çarşısı’ndaki bir kuyumcuda yaşandı. Kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli, yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Bunun üzerine kuyumcu, içerisinde 24 yüzük bulunan tablayı çıkarıp, tezgahın üzerine bıraktı. Yüzükleri inceliyormuş gibi yapan şüpheli, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak, tablayı aldıktan sonra, kapıda kendisini bekleyen motosikletliyle kaçtı.

Kuyumcunun şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki toplam 100 adet güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, görüntülerden 2 şüphelinin eşkalini belirledi.

Adresi tespit edilen şüphelilerden İbrahim B. (20), dün polisin operasyonuyla evinde yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan İbrahim B. gözaltına alındı.

İbrahim B.'nin olay günü birlikte hareket ettiği motosikletli şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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