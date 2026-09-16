Dalgıç Sercan’ın oyun arkadaşı Kaplumbağa ‘Mahmut’

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Yılın büyük bölümünde Çayağzı Limanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinde sarı kanosuyla denize açılan Demirkaya, sualtından atık topladığı sırada ‘Mahmut’ ile sık sık bir araya geliyor. Dalgıcın sarı kanosunu gördüğünde yanına yaklaşan ‘Mahmut’, uzun süre çevresinde yüzüyor ve zaman zaman yüzgeciyle ona temas ediyor. 19 yıldır ilçede yaşayan, serbest dalıcılığın yanı sıra fotoğraf ve video alanında çalışmalar yapan Demirkaya, buraya taşınmasının en önemli nedenlerinden birinin deniz kaplumbağaları olduğunu anlattı:

5 YILDIR BULUŞUYORLAR

“Biz, 3-4 kaplumbağayla beraber sürekli dalış yapıyorduk. Ama onlar bir süre sonra artık gitti. Hâlâ zaman zaman gördüğüm oluyor ama beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanımdan ayrılmayan tek Mahmut oldu. Bu yıl beşinci senemizdeyiz.” Geçirdiği kaza nedeniyle bir yıl denizden uzak kaldığı bir dönemde Mahmut’la yaşadığı karşılaşmayı da anlatan Demirkaya, “Denize girdim 2-3 dakika geçmedi, karşımdaydı. O beni buluyor. Arkadaşlığımızın iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Kafamın üstüne oturmayı, göbeğimin üstüne oturmayı ve vücut temasını çok seviyor” dedi. Mahmut’un ekimin ilk haftasında gideceğini tahmin ettiğini aktaran Demirkaya, “Güle güle gitsin, güle güle gelsin” diye konuştu.





ADI SKEÇTEN

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Demirkaya, deniz kaplumbağasına ‘Mahmut’ ismini verme hikâyesini de şöyle anlattı: “Tolga Çevik’in sunduğu, yani oynadığı Komedi Dükkânı skeçleri, programı vardı. Onun skeçlerinde ‘Arkadaşım, ismin ne?’ dediklerinde ‘Mahmut’ deyip geçiştiriyorlar. Yani karakterlerin adı genelde Mahmut oluyordu. Benim de Mahmut’la aynı şekilde oldu. İlk gördüm, radara girdi. Sürekli aynı kaplumbağa olduğunu fark ettim. Sürekli görüşmeye başladık. Oradan Mahmut diye kaldı.”