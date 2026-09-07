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Dalgalı denizde tehlikeli eğlence! 4 arkadaşı çevredekiler kurtardı

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#Tekirdağ#Deniz#Boğulma
Dalgalı denizde tehlikeli eğlence 4 arkadaşı çevredekiler kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 17:32

Tekirdağ’da girdikleri dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaş, çevredekiler tarafından kurtarıldı. 3 kişinin durumunun iyi olduğu, 1’inin ise hastaneye götürülerek tedaviye alındığı öğrenildi.

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Tekirdağ'da kuvvetli poyraz etkili oldu. Deniz ulaşımının da olumsuz etkilendiği Tekirdağ'da 4 arkadaş Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde denize girdi.

Dalgalı denizde tehlikeli eğlence 4 arkadaşı çevredekiler kurtardı

Bu kişilerin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden kıyıdaki vatandaşlar, denize girip onları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu 3 kişinin durumunun iyi olduğu, 1’inin ise hastaneye götürülerek tedaviye alındığı öğrenildi.

Dalgalı denizde tehlikeli eğlence 4 arkadaşı çevredekiler kurtardı

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Tekirdağ#Deniz#Boğulma

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