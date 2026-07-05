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Dalgalarla kıran kırana mücadele… İnsan zinciri oluşturup 2 kişiyi kurtardılar

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#Zonguldak Ereğli#İnsan Zinciri#Deniz Kazası
Dalgalarla kıran kırana mücadele… İnsan zinciri oluşturup 2 kişiyi kurtardılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 21:06

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alı Mahallesi Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Denize girmek yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen denize giren 2 kişi, bir süre sonra dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar harekete geçti. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan vatandaşlar, 2 kişiyi kıyıya çıkardı.

Dalgalarla kıran kırana mücadele… İnsan zinciri oluşturup 2 kişiyi kurtardılar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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#Zonguldak Ereğli#İnsan Zinciri#Deniz Kazası

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