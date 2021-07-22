Dalgalara kapılan Özcan Demir kayboldu! Denize giriş çıkış yasaklandı

Olay sabah saatlerinde Bağırganlı sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Özcan Demir, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi’ne bağlı cankurtaranlar arama başlattı. Bu sırada sahil şeridi üzerinde bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle arama çalışmalarını izledi. Özcan Demir’i arama çalışmaları devam ediyor.



KAYMAKAMLIK TARAFINDAN DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI



Kandıra Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde bulunan tüm plajlarda olumsuz hava koşulları ve dalgalar nedeniyle denize girişler tamamen yasaklandı.

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