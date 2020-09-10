Dalgalara kapılan Mert boğuldu, yakınları gözyaşı döktü

Olay, saat 17.00 sıralarında Kurucaşile ilçesi Karaman Plajı'nda meydana geldi. İstanbul’dan annesiyle eniştenin yanına tatile gelen Mert Akyüz, serinlemek için denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Mert Akyüz, çevredekilerden yardım istedi.

Denize giren vatandaşlar Mert Akyüz’ü sahile çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, genci hayata döndürmeye çalıştı.

Mert Akyüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyüz’e ambulansta müdahale edildiği sırada dışarıda bekleyen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Bir yakını, “Kurban olduğum Allah’ım onu bana cansız verme, yalvarırım” diye feryat etti. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.