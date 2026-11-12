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Dalgalar kıyıya taşıdı, sahil ses sistemleriyle doldu: 2 kilometrelik hatta yayıldı

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#Çatalca Kıyıları#Ses Sistemleri#Kıyı Kirliliği
Dalgalar kıyıya taşıdı, sahil ses sistemleriyle doldu: 2 kilometrelik hatta yayıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 10:14

Gemiden denize düşüp Çatalca sahiline vuran konteyner karaya oturunca açıldı; tonlarca ağırlıktaki elektronik ekipman kumsala ve kayalıklara saçıldı. Ekipler, kıyı şeridine dağılan milyonluk profesyonel cihazları koruma altına aldı.

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Arnavutköy açıklarında henüz hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman düştüğü belirlenemeyen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına kadar sürüklendi.

Dalgalar kıyıya taşıdı, sahil ses sistemleriyle doldu: 2 kilometrelik hatta yayıldı

Kıyıya çarparak açılan konteynerin içerisindeki tonlarca ağırlığındaki profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar, dalgalarla birlikte kumsala ve kayalıklara yayıldı.

Dalgalar kıyıya taşıdı, sahil ses sistemleriyle doldu: 2 kilometrelik hatta yayıldı

ÜRÜNLER 2 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİNE YAYILDI

Çevredekiler, kıyıya dağılan elektronik cihazları ve kutuları fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Dalgalar kıyıya taşıdı, sahil ses sistemleriyle doldu: 2 kilometrelik hatta yayıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, ses sistemlerinin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldığı tespit edildi. Konteyner ve sahile dağılan milyonlarca lira değerindeki ses sistemleri ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Çatalca Kıyıları#Ses Sistemleri#Kıyı Kirliliği

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