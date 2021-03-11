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Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-
Haber Giriş: 11.03.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Dalgalar 5 metreyi buldu, balıkçı tekneleri limana demirledi

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Dalgalar 5 metreyi buldu, balıkçı tekneleri limana demirledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri kötü hava koşulları nedeniyle limana demirledi. 

Amasra'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman’da mendireğe çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. 

BALIKÇILAR DENİZE AÇILMADI

Sular, limandaki yürüyüş yoluna kadar ulaşınca belediye, vatandaşların limana giriş çıkışını engellemek için şerit çekti. Hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılmadı. 

Amasra Belediyesi anonslar yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. 

Dalgalar 5 metreyi buldu, balıkçı tekneleri limana demirledi

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