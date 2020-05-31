Dalga Enerjisi nedir? Kullanım alanları nelerdir? Dalga enerjisinden elektrik üretimi hakkında bilgi

Doğanın kirlenmesine engel olarak yenilebilir enerji kaynağı teşkil eden dalga enerjisi, açık denizlerde etkin bir kullanım potansiyeli oluşturmaktadır. Özel sistemlerin kurulmasıyla dalga üzerinden elde edilen enerji sayesinde, başta elektrik enerjisi olmak üzere birçok enerji çeşidi sağlanmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de bu enerjiden faydalanılıyor.

Dalga Enerjisi Nedir?

Okyanus ve denizlerde oluşan dalgaların itme hareketi ile beraber enerji üretimine dalga enerjisi denmektedir. Özellikle sınırsız ve yenilenebilir enerji kaynağı olması ile önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Rüzgarın oluşturduğu dalgaların yüzey kısmı ile beraber derin bölümlerdeki basıncı enerji olarak kullanılır. Bu durum itme basıncının kaynak olarak ele alınmasına ve elektrik enerjisi üretilmesine imkan vermesine dayanmaktadır.

3 farklı sistem üzerinden kurulum gerçekleştirmek suretiyle dalga enerjisi elde edilir. Bunlardan biri Shoreline yani kıyı enerjisidir. Kıyı şeridine sabitlenmiş ve gömülü dalga enerjileri olarak öne çıkıyor. Nearshore kıyı enerji sistemi ise, 20 metre su derinliği üzerinden elde edilen kaynaktır. Aynı zamanda offshore yani açık denizler üzerinden elde edilen kaynak sistemi değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda hem yüzey bölümden hem de derinlerden gelen basınç ile beraber enerji elde edilmektedir.

Dalga Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir?

Dalga enerjisinin kullanım alanı için doğrudan elektrik elde etmek amaçlı olduğunu dile getirmek mümkün. Doğal olarak söz konusu elektrik olduğu zaman akla gelebilecek pek çok farklı sektör için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Endüstriyel alandan fabrika alanlarına, bireysel elektrik üretiminden park ve bahçe gibi birçok değişik tesis konusunda da kullanılmaktadır. Her ne kadar dalga gücüyle elektrik üretimi istenilen enerji sağlamasa ya da maliyetler yüksek olsa bile, sürekli ve yenilenebilir enerji olması ile oldukça önemlidir.

Özellikle petrol ve doğal gaz gibi yenilenmeyen kaynakların bir gün biteceği düşünüldüğü zaman, dalga enerjisi gelecekte çok daha önemli noktaya ulaşabilir. Zira fosil yakıtların her geçen zaman biraz daha azalması ile beraber, yeni enerji araçları sürekli olarak devam ediyor. Bunlar içerisinde başta güneş enerjisi olmak üzere rüzgar ve biyokütle enerjisi ile beraber dalga enerjisi de söz konusudur. Zira dalga enerjisinin itme gücü ile beraber türbini çalıştırma üzerinden elektrik üretilmesi, gelecek adına çok ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır.

Dalga Enerjisinden Elektrik Üretimi Hakkında Bilgi

Direkt olarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla dalga enerjisinden faydalanılmaktadır. Burada elektrik enerjisi üretiminde herhangi bir standart bulunmaz. Bunun nedeni ise tabiat koşullarıdır. Meydana gelebilecek rüzgar basınçları ve fiziksel koşullar elde edilecek enerjiyi belirler. O yüzden dalga enerjisi ile elektrik üretimi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre farklılık yaratır. Diğer bir tabirle düzensiz bir sistem olduğunu söylemek mümkündür.

Ancak temel sebep prensibi aynı şekilde rüzgar enerjisinde olduğu gibi türbinlere dayanmaktadır. Türbenin döndürülmesi ile beraber buna paralel olarak jeneratörün mıknatıslanması suretiyle elektrik üretmesi söz konusudur. Bu doğrultuda ayrıca kıyı veya kıyıya yakın ile beraber açık denizler üzerinden meydana gelen basınç da farklılık yaratır.

Aynı zamanda yüzeyi veya derinlerden gelen itme kuvveti yine değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı belli bir standart olmadan farklı zamanlarda değişik miktarlarda elektrik enerjisi üretilir. Ancak yenilenebilir kaynak olması ile beraber geleceğin en önemli enerji üretim sistemleri arasında yer aldığını da söylemek mümkün.