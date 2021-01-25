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Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Daldız nedir ve ne demek? Ağaç oyma ve muz kökü almak için de kullanılıyor

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Daldız nedir ve ne demek? Ağaç oyma ve muz kökü almak için de kullanılıyor
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Daldız, pek çok anlamda kullanıma sahip isimlerden birisidir. Bir tarafta kovandan petek almaya yarayan maşa anlamı taşırken aynı zamanda muz yetiştiriciliğinde de ismi sıkça anılan aletlerden birisi olmaktadır. Daldız, aynı zamanda atasözlerinde de adı geçen bir alettir. Halk arasında 'Baldız baldan tatlıdır' olarak bilinen atasözünün odağı, literatürde 'Daldız baldan tatlıdır' olarak bilinmektedir. Peki, daldız nedir ve ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Daldız, pek çok farklı alet için kullanılmaktadır. Tarımda daldız denilen keskin uçlu bir demirle bitkiler ana bitkiden ayrılabildiği
gibi, bitkilerin toprak düzeyinden kesilerek oyulması ve içine üre koyarak iptal edilmesi işlemi de uygulanabilmektedir. İşte, daldız hakkında bazı bilgiler

DALDIZ NEDİR?

Daldız ile muz yetiştiriciliği ülkemizde muz üretiminde en çok kullanılan yöntemdir. İlkbaharda her muz ocağında yaklaşık 5–20 arasında sürgünler oluşur. Fidan üretiminde ilk çıkan sürgünler kullanılmamalıdır. Üretim amacıyla daha sonra çıkan sürgünlerden 1–4 tanesi bırakılır. Bu fideler 50–60 cm boya ulaştığında daldız adı verilen demir bir çubuk yardımıyla soğanların biraz altından kesilerek çıkarılır.

Daldız; aynı zamanda ağaçtan oyulmuş arı kovanı anlamına da gelmektedir. Petekten bal almak için kullanılan kepçe manasını da taşımaktadır. Bu nedenle günümüzde sofralarda kullanılan bal kaşıkları da daldız olarak adlandırılmaktadır.

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