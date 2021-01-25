Daldız nedir ve ne demek? Ağaç oyma ve muz kökü almak için de kullanılıyor

Daldız, pek çok farklı alet için kullanılmaktadır. Tarımda daldız denilen keskin uçlu bir demirle bitkiler ana bitkiden ayrılabildiği

gibi, bitkilerin toprak düzeyinden kesilerek oyulması ve içine üre koyarak iptal edilmesi işlemi de uygulanabilmektedir. İşte, daldız hakkında bazı bilgiler

DALDIZ NEDİR?

Daldız ile muz yetiştiriciliği ülkemizde muz üretiminde en çok kullanılan yöntemdir. İlkbaharda her muz ocağında yaklaşık 5–20 arasında sürgünler oluşur. Fidan üretiminde ilk çıkan sürgünler kullanılmamalıdır. Üretim amacıyla daha sonra çıkan sürgünlerden 1–4 tanesi bırakılır. Bu fideler 50–60 cm boya ulaştığında daldız adı verilen demir bir çubuk yardımıyla soğanların biraz altından kesilerek çıkarılır.

Daldız; aynı zamanda ağaçtan oyulmuş arı kovanı anlamına da gelmektedir. Petekten bal almak için kullanılan kepçe manasını da taşımaktadır. Bu nedenle günümüzde sofralarda kullanılan bal kaşıkları da daldız olarak adlandırılmaktadır.