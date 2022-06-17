Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dalaşan köpekleri ayırırken, 'Escobar'ı demir sopayla vurarak öldürdü

#Kocaeli#Dilovası#Köpek
Dalaşan köpekleri ayırırken, Escobarı demir sopayla vurarak öldürdü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, iki fabrikanın köpekleri dalaşırken, ayırmaya çalışan firma çalışanı da demir çubukla vurup, tekmeler atarak Danua cinsi ‘Escobar’ isimli köpeği öldürdü. Köpeklerin sahipleri, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Dilovası'ndaki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Karşılıklı kurulu olan makine firması ile ambalaj firmasının köpekleri, ambalaj firmasının bahçesinde dalaşmaya başladı. Köpekleri ayırmak için gelen ambalaj firması çalışanı, karşı firmanın Danua cinsi ‘Escobar’ isimli köpeğine demir sopa ve tekmeler ile defalarca vurarak öldürdü. Köpeğin ölmesinin ardından iki firmanın çalışanları arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili her iki taraf da jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Köpeği ölen, firmanın idari operasyonlar sorumlusu Gülseren Alikadıoğulları, "Firmamızın bahçesinde bakmış olduğumuz tasmalı bir köpeğimiz vardı. Karşı fabrikanın köpeği ile normal şartlarda sürekli oyun oynayan, vakit geçiren bir köpekti. Bu sabah iki köpek arasında bir kavga oluyor. Kavga sonrasında karşı fabrikanın çalışanı olduğunu düşündüğümüz bir kişi, bizim güvenlik görevlimizi 'Bu köpeği buradan alıp, götürün' diye hakaretler ederek, bağırarak çağırıyor. Sonrasında bizden arkadaşlar giderek köpekleri ayırmaya çalıştıkları sırada, karşı firmanın yetkilileri demir bir çubuk ile gözümüzün önünde köpeğe vurarak, bir köşeye sıkıştırarak darbetmeye başladılar. Onlar vurdukça hayvan iyice hırslandı ve ayrılamaz bir hale geldi. Sonrasında hayvanın karın boşluğuna defalarca tekme atarak, gözlerimin önünde, ağzından köpük gelene kadar vurarak hayvanın ölmesini sağladılar. Hukuki haklarımızı da devreye soktuk. Gerek firmamızın avukatları gerekse de hayvan dernekleri bizim yanımızda olduklarını belirttiler. Bununla ilgili ellerinden gelen, yapabilecekleri her türlü desteği bize sağlayacaklarını belirttiler" dedi.

Haberin Devamı

Hiç kimsenin bir canlıyı öldürme hakkının bulunmadığını vurgulayan Alikadıoğulları, "Burada konusu geçen köpek sadece bizim köpeğimiz değil. Biz organize sanayi bölgesindeyiz, burada gün içerisinde 30'dan fazla köpek birbirleri ile oyun oynuyor. Birbirleri ile vakit geçiriyor, yeri geliyor kavga ediyorlar. Bizim burada sesimizi duyurmak istediğimiz tek nokta, hiçbir canlı en ufağından en büyüğüne kadar böyle bir katilliği, böyle bir zulmü hak etmiyor" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Dilovası#Köpek

BAKMADAN GEÇME!

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek! Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

#Yeni Zelanda
Bulaşık süngerine dikkat Tuvaletten 200 bin kat daha kirli...

Bulaşık süngerine dikkat! Tuvaletten 200 bin kat daha kirli...

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi

BAKMADAN GEÇME!

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek! Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

#Yeni Zelanda
Bulaşık süngerine dikkat Tuvaletten 200 bin kat daha kirli...

Bulaşık süngerine dikkat! Tuvaletten 200 bin kat daha kirli...

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi