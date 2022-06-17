Dalaşan köpekleri ayırırken, 'Escobar'ı demir sopayla vurarak öldürdü

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Olay, saat 10.00 sıralarında, Dilovası'ndaki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Karşılıklı kurulu olan makine firması ile ambalaj firmasının köpekleri, ambalaj firmasının bahçesinde dalaşmaya başladı. Köpekleri ayırmak için gelen ambalaj firması çalışanı, karşı firmanın Danua cinsi ‘Escobar’ isimli köpeğine demir sopa ve tekmeler ile defalarca vurarak öldürdü. Köpeğin ölmesinin ardından iki firmanın çalışanları arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili her iki taraf da jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Köpeği ölen, firmanın idari operasyonlar sorumlusu Gülseren Alikadıoğulları, "Firmamızın bahçesinde bakmış olduğumuz tasmalı bir köpeğimiz vardı. Karşı fabrikanın köpeği ile normal şartlarda sürekli oyun oynayan, vakit geçiren bir köpekti. Bu sabah iki köpek arasında bir kavga oluyor. Kavga sonrasında karşı fabrikanın çalışanı olduğunu düşündüğümüz bir kişi, bizim güvenlik görevlimizi 'Bu köpeği buradan alıp, götürün' diye hakaretler ederek, bağırarak çağırıyor. Sonrasında bizden arkadaşlar giderek köpekleri ayırmaya çalıştıkları sırada, karşı firmanın yetkilileri demir bir çubuk ile gözümüzün önünde köpeğe vurarak, bir köşeye sıkıştırarak darbetmeye başladılar. Onlar vurdukça hayvan iyice hırslandı ve ayrılamaz bir hale geldi. Sonrasında hayvanın karın boşluğuna defalarca tekme atarak, gözlerimin önünde, ağzından köpük gelene kadar vurarak hayvanın ölmesini sağladılar. Hukuki haklarımızı da devreye soktuk. Gerek firmamızın avukatları gerekse de hayvan dernekleri bizim yanımızda olduklarını belirttiler. Bununla ilgili ellerinden gelen, yapabilecekleri her türlü desteği bize sağlayacaklarını belirttiler" dedi.

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Hiç kimsenin bir canlıyı öldürme hakkının bulunmadığını vurgulayan Alikadıoğulları, "Burada konusu geçen köpek sadece bizim köpeğimiz değil. Biz organize sanayi bölgesindeyiz, burada gün içerisinde 30'dan fazla köpek birbirleri ile oyun oynuyor. Birbirleri ile vakit geçiriyor, yeri geliyor kavga ediyorlar. Bizim burada sesimizi duyurmak istediğimiz tek nokta, hiçbir canlı en ufağından en büyüğüne kadar böyle bir katilliği, böyle bir zulmü hak etmiyor" diye konuştu.