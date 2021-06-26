MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriDalaman'da kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda yangÄ±n!
GeriGÃ¼ndem Dalaman'da kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda yangÄ±n!
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gündem
Tolgahan KAYLI/ DALAMAN (MuÄŸla), (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 26.06.2021 - 15:37 | Son GÃ¼ncelleme:

Dalaman'da kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda yangÄ±n!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Dalaman'da kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda yangÄ±n!

MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esindeki kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevlere karadan ve havadan mÃ¼dahale ediliyor.Â

AltÄ±ntas Mahallesi'nde bulunan kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, yangÄ±n baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlar, yangÄ±nÄ± itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine Ã§evre ilÃ§elerden de itfaiye araÃ§larÄ±nÄ±n sevk edildiÄŸi bÃ¶lgedeÂ sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca fabrikanÄ±n lojmanÄ± da Ã¶nlem amaÃ§lÄ± olarak boÅŸaltÄ±ldÄ±. OrmanlÄ±k alanÄ±n da bulunduÄŸu bÃ¶lgedeÂ sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 4 helikopterle havadan destek veriliyor.Â 

Dalamanda kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda yangÄ±n

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi