Dalaman'da kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda yangÄ±n!

AltÄ±ntas Mahallesi'nde bulunan kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nda, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, yangÄ±n baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlar, yangÄ±nÄ± itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine Ã§evre ilÃ§elerden de itfaiye araÃ§larÄ±nÄ±n sevk edildiÄŸi bÃ¶lgedeÂ sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca fabrikanÄ±n lojmanÄ± da Ã¶nlem amaÃ§lÄ± olarak boÅŸaltÄ±ldÄ±. OrmanlÄ±k alanÄ±n da bulunduÄŸu bÃ¶lgedeÂ sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 4 helikopterle havadan destek veriliyor.Â

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