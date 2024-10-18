Dalaman orman yangını devam ediyor

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Edinilen bilgiye göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 personel rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla beraber 5 uçak, 4 helikopter ile hava müdahalesinin başlayacağı öğrenildi. Hava müdahalesi ile birlikte yangının hızının kesilerek kara ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

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Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor.