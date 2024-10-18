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Dalaman orman yangını devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Dalaman#Yangın
Dalaman orman yangını devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 01:41

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında beşinci saat geride kalırken, sabahın ilk ışıklarıyla beraber 5 uçak, 4 helikopterle hava müdahalesi başlayacak.

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Edinilen bilgiye göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Dalaman orman yangını devam ediyor

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 personel rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Dalaman orman yangını devam ediyor

Yangın bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla beraber 5 uçak, 4 helikopter ile hava müdahalesinin başlayacağı öğrenildi. Hava müdahalesi ile birlikte yangının hızının kesilerek kara ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

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Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor.

Dalaman orman yangını devam ediyor

Dalaman orman yangını devam ediyor

 

 

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#Muğla#Dalaman#Yangın

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