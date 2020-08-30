MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDaireler çizip siren çaldılar! Meis'ten izlediler
GeriGündem Daireler çizip siren çaldılar! Meis'ten izlediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Daireler çizip siren çaldılar! Meis'ten izlediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip siren çalarak kutladı.

4
  • Meis Adası karşısında teknelerle 30 Ağustos kutlaması
  • Meis Adası karşısında teknelerle 30 Ağustos kutlaması
  • Meis Adası karşısında teknelerle 30 Ağustos kutlaması
  • Meis Adası karşısında teknelerle 30 Ağustos kutlaması
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaş'ta sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup tekneci, Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı.

Kaş önlerinde saygı geçişi yapan tekneciler, burada çember oluşturup bir süre dönerek kutlama yaptı. Daha sonra teknelerde Kaş önlerinde Yunanistan'ın Meis Adası'nın tam karşısında etkinliklere devam edildi.

Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Tekneci grup ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle