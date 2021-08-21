'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! 'Yeter artık...'

Görüntüler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaydedildi.

Oturduğu apartmanın önüne kurulan kulübede yaşayan sokak köpeği için sürekli olarak belediyeye şikâyet gittiğini belirten İbrahim Kaya isimli vatandaş, komşularına isyan etti.

"ŞU KADARCIK YERİ BU HAYVANA ÇOK GÖRMEYECEKSİNİZ"

Sokağa çıkarak komşularına seslenen Kaya "Sokağın ya da apartmanın değil herkesin köpeği bu. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Şikâyet edenler apartmanın kapısını açık tutmasın. Hiç kimseye zararı olmayan köpeği kim belediyeye şikâyet ediyorsa uğraşacağım onunla. Kime zararı var bu köpeğin. Biraz insan olalım. Apartmanın içerisine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvana... Daire 16'dayım. Adım İbrahim Kaya..." diye feryat etti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Apartmanda bulunan komşusu ya da ailesi tarafından görüntüleri kaydedilen İbrahim Kaya'nın isyanı sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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