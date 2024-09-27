'Daimi üye olmanın gayretindeyiz' Erdoğan: BMGK'daki 15 geçici üyenin etkisi yok, 5 üye yönetiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

BM'de 5 tane daimi üye ve bunun yanında 15 tane geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu 2 dudak arasında her kararı verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesisi söz konusu değil. Bu 5 üye adeta dünyayı yöneten ülkeler konumunda.

Şu anda Japonya, Çin bizler Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu anda daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesisi söz konusu değil.

Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapmaları gibi hesapları yok. 15 üyenin burada yapabileceği bir iş söz konusu değil.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME

Önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhattabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Büyük ihtimal önümüzdeki yılın başında bir araya gelme durumumuz olacak. O zaman da bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak yüksek stratejik konsey toplantısı, Ege'de yaşanan sıkıntılar. Bu konuları sayın başkan masaya yatıracağını ve sorunlarını da çözeceğini ifade etti.

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ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER

Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Bu konuda ben Paşinya'nın olumlu yaklaşımda gördüm. Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu çözerler.