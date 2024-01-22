Daha sağlam İstanbul görevi

Haberin Devamı

Kurum, Furkan’a tablet, imzalı Beşiktaş forması ve oyuncak dozer hediye etti.Murat Kurum, “Bu dozerle İstanbul’daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun” diyerek kentsel dönüşüm mesajı verdi. Kurum’a yaptığı ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Adem Yüce eşlik etti.



MURAT KURUM’DAN HUZUREVİ ZİYARETİ



İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı huzurevine ziyarette bulundu. Huzurevi sakinlerine karanfil sunarak, hatırlarını ve isteklerini soran Kurum, hazırladıkları projeleri anlattı.

Huzurevi sakinlerinden heykeltıraş ve ressam Özcan Çelen, çizdiği portresini Kurum’a hediye etti. Ressam Çelen’e teşekkür ederek fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra Çelen’in Seyit Onbaşı ve Türk askeri heykellerini inceledi.



AYBÜKE FİLMİNİ İZLEDİ



Kurum, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde de öğrencilerle birlikte şehit Aybüke Öğretmen anısına yapılan filmi izledi. Kurum çıkışta yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ama asla böldürmeyeceğiz" dedi.