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Daha önce mühürlenmişti! Yine baskın yapıldı, suçüstü yakalandılar

#İzmir#Bornova#Kumar
Daha önce mühürlenmişti Yine baskın yapıldı, suçüstü yakalandılar

İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık işletme yerlerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası uygulanırken, 3 kişi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı. Operasyon yapılan adreslerden biri daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen ‘Kolpaçino’ kumarhanesi...

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'da umuma açık işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-23 Mayıs tarihlerinde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen ‘Kolpaçino’ kumarhanesinin de aralarında olduğu çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 239 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler Ö.T., İ.A. ve A.Ç. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli şahısların adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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Daha önce mühürlenmişti Yine baskın yapıldı, suçüstü yakalandılar

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#İzmir#Bornova#Kumar

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