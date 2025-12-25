Daha önce büyük ikramiye bu ilde çıkmıştı: Rüyasında görüp rakamları soruyorlar! 'Buna göre bilet seçiyorlar'

Haberin Devamı

Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişinde rekor ikramiye bu yıl da dağıtım garantili olarak 800 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2025 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde Türkiye şans oyunları tarihinde bugüne kadar verilecek en yüksek ikramiye olan 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. İzmir'de de Milli Piyango yılbaşı biletlerine yoğun ilgi devam ediyor.

Karşıyaka ilçesinde 20 yıldır bilet satışı yapan sabit bayilerden Ümit Hasan Özdemir, şanslı bir bayi olduklarını dile getirip, "2016 yılında Sayısal’da büyük ikramiyeyi biz verdik. Bu sene satışlarımız çok iyi. Deste deste bilet satıyoruz. Tamamı dağıtım garantili olduğu için insanlarda güven oluştu. 'Seri bilet var mı' diye soranlar oluyor. İzmir şanslı bir şehir. Bu sene bu bileti Karşıyaka'da biz vermek istiyoruz. Şanslı bayi olacağız. 800 milyon TL bizim bayiden çıkmasa bile müşterilerimize 4.6 milyar lira ikramiyeyi hatırlatıyoruz. Onlardan birini inşallah bu sene vereceğiz. Bilet satışları akşam saatlerinde daha çok artıyor. İş çıkışlarında uğrayıp, bilet alanlar daha fazla oluyor. 'Sana ev alırım, araba alırım' diyenler oluyor. Dubai'de yatırım yapmak isteyenler çıktı. '20 ev alırım, kirasıyla geçinirim' diye hayal kuranlar var" dedi.

Herkesin bir hayal kurarak bilet satın aldığını anlatan 22 yıllık seyyar bayi Faruk Balcı da "İkramiye dağıtım garantili olduğu için satışlarımız iyi, talep var. İnşallah bu sene Karşıyaka'ya vermek isteriz. 800 milyon lira dağıtım garantili ikramiye var. İlgi de var. 800 milyon lira ikramiye dağıtım garantili olduğu için bilet alan daha çok alıyor, güveniyor. Son iki rakamını belirleyip bilet satın almak isteyen oluyor. 800 milyon da heyecanlandırdı. Herkesin bir hayali var. Kimisi ev almak, kimisi tatile çıkmak, kimisi çocuklarına harcamak istiyor. Saat 10.30 da açıyorum tezgâhı, akşam saat 20.30’a kadar buradayım" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Karşıyaka çarşıda seyyar bilet satışı yapan Ersan Arslan ise şöyle konuştu: "1988'den beri babadan oğula aynı işi yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük ikramiyesi bu. 800 milyon lira ikramiye daha önce verilmedi. Bir heyecan var. Satışlarımız iyi gidiyor. Daha önce Konak'a çıktı. Şansımızı devam ettirip, Karşıyaka’ya da büyük ikramiye vereceğiz. Bir çeyreğe çıkarsa tamamı yine tek kişiye gidecek. İki çeyreğe giderse ona göre bölüşülecek. İnsanlar rüyasında gördüğü rakamları sorabiliyor.

Son 3 ya da 4 rakamına göre bilet seçenler oluyor. 800 milyonun haricinde, son iki rakam ya da 3 rakam gibi alt kategorilerde toplam 4.6 milyar lira ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango bilet satışlarımız Kasım ayında başladı. O günden beri ilgi fazla. Günün öğle saatlerinde daha çok satışımız oluyor."

'GÜZEL UMUTLAR VE GÜZEL YARINLAR İÇİN ŞANSIMIZI DENEYELİM'

Yılbaşında verilecek rekor ikramiye için şansını deneyen İzmirlilerden Serkan Adem "Yarım bilet aldım. Yeni yılda güzel umutlar ve güzel yarınlar için şansımızı deneyelim dedik. Herkesin hayali var" dedi.

Ferdi Öztürk ise "Çeyrek aldım. İnşallah yeni yılda güzellikler görürüz. Çocuklarım ve eşim için güzel bir gelecek istiyorum. Otobüs şoförlüğü yapıyorum. Hayalim bir otobüs sahibi olmak. İkramiye çıkarsa otobüs alırım. 800 milyon lira çok büyük para. Eşimle beraber Köyceğiz'e yerleşmeyi hayal ediyorum. Eşimin sağlık sorunları var tedavisini yaptırırım" diye konuştu.

‘HAYALİM KENDİ İŞİMİ KURMAK’

Fikret Seyhun da iki çeyrek bilet aldığını belirterek "Bu sene de umutlarımızı yitirmedik. Hayalim kendi işimi kurmak, aileme yardımcı olmak. Önce çıksın da sonrasını sonra düşüneceğiz. Daha önce birçok yerden bilet aldım. İstanbul'a Nimet Abla'ya bile gittim. Bu sene de şansımızı deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birgül Delibaş ise "Çeyrek bilet aldım. Hayallerim çok, inşallah çıkar. Kaç senedir almıyordum, bu sene aldım. Çıkarsa oğlumu evlendiririm ona ev, araba alırım" diye konuştu.

Çeyrek bilet alan Yüksel Çelik de şunları söyledi:

"Her sene alıyorum. Çıkarsa, hayır yapacağım. Öğrenci okutmak isterim. Başarılı kız öğrenciler için bir şeyler yapmak isterim. Torunlarım da var. Onlara harcarım. Çıkarsa kendim için de bir şeyler yapıp, yurt dışını gezmek isterim."