Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp sürükledi

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Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım’a çarpıp, sürüklediğini gören çevredekiler, polise haber verdi. Otomobil uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Polis, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yıldırım'a çarpan 09 ACF 135 plakalı otomobili tespit etti. Aracın plakasından da sürücüsünün Erdinç A. olduğu belirlendi. Şüpheli, Ovaeymir Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan Aksoy'un daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Yıldırım'a çarpıp, kaçtığı ileri sürüldü. Erdinç A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.