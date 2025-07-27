Daha önce bisküvi yediği anlar kaydedilmişti... Bir kez daha görüntülendi

Haberin Devamı

Anadolu yer sincabı, bu kez doğada yiyecek ararken görüldü. Bir süredir bölgede gözlemlenen sincap, toprağı eşeleyerek yiyecek aradıktan sonra arka ayakları üzerine kalkarak çevresini kontrol etti.

Etrafa şaşkın bakışlarla bakan sincap, çevresini kolaçan ederken kendisini görüntüleyenleri fark etti. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan sevimli sincap, kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Öte yandan, aynı sincap daha önce yine Bayburt'un Demirözü ilçesinde yuvası çevresine bırakılan bisküvileri yerken görüntülenmişti. 'Anadolu Gelengisi' olarak da bilinen yer sincabı, kameralara yansıyan şirin halleriyle izleyenleri tebessüm ettirmişti.

Haberin Devamı

Anadolu yer sincabı, özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde doğal yaşamını sürdüren, koruma altındaki türler arasında yer alıyor.