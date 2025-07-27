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Daha önce bisküvi yediği anlar kaydedilmişti... Bir kez daha görüntülendi

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#Bayburt#Bisküvi#Anadolu Yer Sincabı
Daha önce bisküvi yediği anlar kaydedilmişti... Bir kez daha görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 09:55

Bayburt'un Demirözü ilçesinde daha önce bisküvi yerken kameralara yansıyan Anadolu yer sincabı, bu kez arazide yiyecek ararken görüntülendi.

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Anadolu yer sincabı, bu kez doğada yiyecek ararken görüldü. Bir süredir bölgede gözlemlenen sincap, toprağı eşeleyerek yiyecek aradıktan sonra arka ayakları üzerine kalkarak çevresini kontrol etti.

Daha önce bisküvi yediği anlar kaydedilmişti... Bir kez daha görüntülendi

Etrafa şaşkın bakışlarla bakan sincap, çevresini kolaçan ederken kendisini görüntüleyenleri fark etti. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan sevimli sincap, kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Daha önce bisküvi yediği anlar kaydedilmişti... Bir kez daha görüntülendi

Öte yandan, aynı sincap daha önce yine Bayburt'un Demirözü ilçesinde yuvası çevresine bırakılan bisküvileri yerken görüntülenmişti. 'Anadolu Gelengisi' olarak da bilinen yer sincabı, kameralara yansıyan şirin halleriyle izleyenleri tebessüm ettirmişti.

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Daha önce bisküvi yediği anlar kaydedilmişti... Bir kez daha görüntülendi

Anadolu yer sincabı, özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde doğal yaşamını sürdüren, koruma altındaki türler arasında yer alıyor.

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#Bayburt#Bisküvi#Anadolu Yer Sincabı

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