Daha önce 6 kez temizlenen evden yine 6 kamyon çöp çıktı

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Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi 133 Sokak'taki Yusuf Ç.'ye (86) ait eve gitti.

6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evin odalarının çöp dolu olduğu belirlendi. Evden 6 saat süren çalışma ile 6 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Daha önce de 6 kez temizlendiği belirtilen ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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