Daha önce 6 kez temizlenen evden yine 6 kamyon çöp çıktı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 17:47
Aydın’da Nazilli ilçesinde daha önce 6 kez temizlendiği belirtilen evden yine 6 kamyon çöp çıktı. Ev ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi 133 Sokak'taki Yusuf Ç.'ye (86) ait eve gitti.
6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Evin odalarının çöp dolu olduğu belirlendi. Evden 6 saat süren çalışma ile 6 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Daha önce de 6 kez temizlendiği belirtilen ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.
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