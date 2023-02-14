Daha kek yiyeceğiz Naide abla

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175. SAAT

Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde depremde yıkılan 8 katlı Oduncu Apartmanı’nın enkazında kalan Naide Umay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri ve madenciler tarafından 175 saat sonra sağ olarak ulaşıldı. Saatlerce süren çalışmaların ardından 53 yaşındaki Naide Umay’ın yanına giden ekipler, bir yandan kurtarmaya çalışırken bir yandan da sağlık durumu kontrol etti, kadını sakinleştirmeye çalıştı.

İBB arama-kurtarma ekibi, Naide Umay’ı kurtardıktan sonra birbirlerine sarılarak büyük sevinç yaşadı.

SARILARAK KUTLADILAR

Naide Umay’la konuşan ekipten biri, “Herkes bir gülümsesin, buna gülünür. Artık rahatla Naide Abla, bundan sonra rahatsın. Daha kek yiyeceğiz’’ diye seslendi. 7 gün 7 saat sonra kurtarılan Naide Umay, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Ekipler Umay’ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak büyük sevinç yaşadı. Naide Umay’ın enkazdan çıkartıldığı anların videosunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı.

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185. SAAT

AYÇA AİLESİNE KAVUŞTU

Kahramanmaraş’ta Şazibey Mahallesi’nde bulunan Ebrar Sitesi yıkıldı. 11 katlı binanın enkazı altında kalan Ayça Çebni, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Babası, tedavi altına alınan Ayça’nın görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

185. SAAT

SESİNİ DUYURDU

Hatay’da Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak’taki Eser Apartmanı’nın enkazında ses ihbarıyla dinleme yapan ekipler ses duyarak çalışmaları o noktada yoğunlaştırdı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 185. saatinde 67 yaşındaki Hüseyin Berber’e ulaştı. Kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.

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182. SAAT

ELİNİ SIKI SIKI TUTTU

Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde 3 gündür çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri termal kameralarla tespit yaptı. Enkaz altında 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu’na ulaşıldı. Ekipler enkaz altında ulaştığı Kaan’ın elini tuttu, ardından da sağlık ekibini çağırdı. Enkaz altında damar yolu açılarak serum bağlanan Kaan çıkarıldı. Kaan’ın Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden Hatay’daki yakınlarına misafir geldiği öğrenildi.

180. SAAT

‘ÇOK ÜŞÜDÜM AYAKLARIMI ÖRTÜN’

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi Altınköşk Apartmanı’nda yaşayan Hatice Akan’ın (39) enkaz altında kaldığı belirlendi. Türk ve Kırgız ekipler, Akan’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Akan, 180’inci saatte enkazdan kurtarıldı. “Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün” diye yardım ekiplerine seslenen kadın, hastaneye kaldırıldı.

178. SAAT

HOŞ GELDİN MİRAY

Adıyaman’da 178. saat sonra bir çocuk daha enkaz altından sağ çıkarıldı. Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri, Alitaşı Mahallesi’ndeki Bozbey Apartmanı enkazında yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Miray’a ulaştı. Saatler süren çalışma sonucunda mucizenin kahramanı olan Miray, sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında da “178’inci saatte güzel bir haber daha. Erzincan’da konuşlu olan 3’üncü Ordu Komutanlığımızın Doğal Afet Kurtarma Bölüğü’nün destek verdiği Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmasında Miray Üşer isimli evladımız sağ olarak kurtarıldı. Beraberiz Türkiye” denildi.

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178. SAAT

HAYAT KURTARAN SES

Haray'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’ndeki Şahin Kaptan Apartmanı’nın enkazında duydukları ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekibi, 178 saat sonra 72 yaşındaki Nuray Preniç’e ulaştı. Yaşlı kadına ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

177. SAAT

ESMA UMUT OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Korkmaz Apartmanı’nda enkaz altında kalan Suriye uyruklu Esma’dan (41) yaşam belirtisi alan ekipler enkazdaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma, JAK, UMKE, Türkuaz Arama - Kurtarma Derneği, ANDA ekipleri tarafından enkazda yapılan çalışmalarda Esma’ya ulaşıldı. Depremin ardından 177. saatte canlı olarak enkazdan çıkarılan Esma, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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170. SAAT

YÜRÜYEREK ÇIKTI

Hatay’ın Antakya ilçesinde günlerdir enkaz altında olan Habib (42), 911 Arama-Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 170 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sahra Hastanesi’ne kaldırıldı. 911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, “Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik” dedi.

170. SAAT

5 KATLI BİNADAN KURTARILDI

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı enkazında yaşam belirtisi tespit eden ekipler çalışma başlattı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi’nden maden işcileri ve AFAD ekibi, zemin kata ulaştı. Ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya’yı (41) enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı. Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı. Kaya’nın sağ çıkarılmasıyla ekipler büyük bir sevinç yaşadı.

166. SAAT

ERENGÜL HAYATA TUTUNDU

Adıyaman’ın Besni ilçesinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazıyla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan sağ çıkarıldı. Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.